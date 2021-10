Europa-Park

Europa-Park lanceert aparte app voor horror-evenement Traumatica

Bezoekers van horror-evenement Traumatica in Europa-Park kunnen vanaf dit jaar een speciale smartphone-app gebruiken. Het Duitse attractiepark heeft een aparte app ontwikkeld voor de halloweenavonden.



Naast praktische informatie over data en openingstijden valt in de app onder meer het verhaal achter Traumatica te lezen. Dat gaat over vijf rivaliserende groepen: Shadows, Ghouls, The Fallen, The Pack en Resistance.

De app bevat ook een plattegrond van het terrein. Verder worden de actuele wachttijden voor de spookhuizen getoond. Daarnaast is het met behulp van de app mogelijk om tickets en souvenirs te kopen en te checken hoeveel geld er nog op een cadeaukaart staat.



Downloaden

De Traumatica-app is gratis te downloaden via Google Play en de App Store van Apple. Het evenement vindt plaats op 24 avonden tot en met 13 november. Er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Tickets kosten 35 euro op zaterdagen en 34 euro op de andere dagen.