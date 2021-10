Scare Me

Halloween-evenement Scare Me in Almere keert terug: zes attracties

Er kan deze maand weer gegriezeld worden in Almere. Halloween-evenement Scare Me keert terug met zes attracties: drie spookhuizen, een escape room, een darkride en een interactieve arena vol clowns. De nieuwste aanwinst is haunted house The Mansion, waarin bezoekers als priv├ędetectives op zoek moeten naar een verdwenen huiseigenaar.



Ze krijgen een lantaarn mee om de weg te vinden. Het spookhuis was enkele maanden geleden voor het eerst toegankelijk tijdens een speciale zomereditie van Scare Me. Verder zijn de horrorattracties Writer's Block, Baku, Pirates Adventure, Kill It en The Ride weer geopend.

Scare Me vindt plaats op alle vrijdagen en zaterdagen tussen 15 oktober en 13 november, plus zondag 31 oktober. Er wordt volgens de organisatie gebruikgemaakt van 45 acteurs. Tickets kosten 31,95 euro. Zonder Pirates Adventure betalen bezoekers 26,95 euro. Wie genoegen neemt met alleen de drie spookhuizen en de arena, is 24,95 euro kwijt.