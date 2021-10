Nieuws

Vanaf vandaag geen mondkapjes meer nodig in veel Belgische pretparken

In verschillende Belgische pretparken zijn vanaf vandaag geen mondkapjes meer nodig. Tot nu toe moesten bezoekers vanaf 12 jaar bijna overal mond- en neusmaskers dragen. In de attracties was dat soms zelfs verplicht voor personen vanaf 6 jaar. Meerdere parken hebben de regel per direct geschrapt.



Mondkapjes hoeven nu niet meer gebruikt te worden in Bobbejaanland, Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Bellewaerde Park en Boudewijn Seapark. Dat geldt ook voor het personeel. Afstand houden is slechts een advies.

Voor Walibi Belgium en Plopsa Coo blijft de mondkapjesregel voorlopig van kracht, omdat die parken in Wallonië liggen. Vanwege een lagere vaccinatiegraad houdt men daar nog een slag om de arm.



Coronacheck

De Vlaamse parken werken vooralsnog niet met een coronacheck. Bij de ingang wordt niet gevraagd om vaccinatie-, herstel- of testbewijzen. In België is de coronapas op dit moment alleen verplicht bij grote evenementen en nachtclubs. Vanaf half oktober moeten de parken in Wallonië gaan werken met een coronabewijs. Dan kunnen de mondkapjes ook daar af.