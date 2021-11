Holiday Park

Duits pretpark Holiday Park opent meer attracties in de winter

Het Duitse pretpark Holiday Park breidt het attractie-aanbod in de wintermaanden uit. Voorheen was 's winters alleen het overdekte gedeelte Holiday Indoor toegankelijk. Nu kunnen bezoekers ook gebruikmaken van de attracties in het themagebied Majaland en de tientallen meter hoge Free Fall Tower op het Platz der Fontänen.



Holiday Indoor bestaat uit rollercoaster Tabalugas Achterbahn, draaimolen Bauernhof Karussell, vliegmolen Mias Elfenflug, ballenbad Bällchenbad, glijbaan Riesenrutsche, speeltuin Heidis Spielplatz en klimgebied Abenteuerwald.

In Majaland staan de kinderattracties Majas Blütensplash, Majas Blumenturm, Flip der Grashüpfer, Die Frösche, Bienchenwirbel, Schmetterlingsflug, Willis Flossfahrt, Laras Marienkäferflug, Verrückter Baum, Majas Spielplatz en Mini-Cars.



April 2022

Holiday Park Winter, zoals het winterseizoen wordt genoemd, begon dit weekend. Het park is tot begin april 2022 geopend op alle zaterdagen en zondagen, plus donderdag 23 december tot en met vrijdag 31 december.



Coronabewijzen zijn alleen verplicht voor de overdekte locaties. Tickets kosten 19,99 euro. Er zijn ook avondtickets van 14,99 euro, geldig vanaf drie uur voor sluitingstijd. Voor een parkeerplek moet 8 euro afgerekend worden.