Foto's: Disney-schurken nemen Disneyland Paris over tijdens Halloween Festival

In Disneyland Paris is dit weekend Disney's Halloween Festival van start gegaan. Vanwege de actuele coronamaatregelen in Frankrijk staan er nog geen halloweenshows of -parades op het programma. Het halloweenseizoen van 2021 draait voornamelijk om meet-and-greets met de Disney-schurken.



Zo kunnen bezoekers - op afstand - op de foto met Gaston uit Beauty and the Beast, Claude Frollo uit The Hunchback of Notre Dame, Kapitein Haak uit Peter Pan, Jafar uit Aladdin en Maleficent uit Sleeping Beauty. Daarnaast verschijnen bekende Disney-figuren als Stitch, Goofy en Max Goof in speciale halloweenoutfits.

Hoewel een grote parade ontbreekt, zijn er verspreid over de dag wel mini-parades in halloweenthema. Zo komt paradewagen Mickey's Illusion Manor, gebaseerd op spookhuis Phantom Manor, af en toe voorbij. Ook de enorme draak uit Disney Stars on Parade laat zich geregeld zien. Om groepsvorming te voorkomen worden de tijdstippen niet gecommuniceerd.



Snacks

Net als voorgaande jaren heeft Disney uitgepakt met halloweendecoraties, met name in de themagebieden Main Street U.S.A. en Frontierland. Bezoekers komen onder meer 330 pompoenen en 56 lantaarns tegen. Verder liggen de winkels vol met halloweensouvenirs en serveren de eetgelegenheden snacks in halloweenstijl.



Disney's Halloween Festival duurt nog tot en met zondag 7 november. Op zondag 31 oktober vindt na sluitingstijd - van 20.00 tot 02.00 uur - een speciaal halloweenfeest plaats: Disney's Halloween Party. Daarvoor moeten aparte tickets gekocht worden, voor 89 euro per persoon.