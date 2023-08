Avonturenpark Hellendoorn

Grote twijfels over zonnepanelen op parkeerplaats Avonturenpark Hellendoorn

Een plan voor zonnepanelen op de parkeerplaats van Avonturenpark Hellendoorn is op losse schroeven komen te staan. Het was de bedoeling om driekwart van het parkeerterrein te voorzien van overkappingen met zonnepanelen erop. Iedereen leek enthousiast over het idee, maar nu krabbelt de projectontwikkelaar terug.

Dagblad Tubantia citeert een vertegenwoordiger van investeerder Sunrock, die afgelopen maand een korte mail stuurde aan de verantwoordelijke wethouder. "De markomstandigheden zijn dusdanig verslechterd voor projecten als deze, dat er geen haalbare businesscase is", zegt hij.

Zo zijn de materiaalkosten fors gestegen. Ook zou sprake zijn van extra kosten door brandveiligheidseisen en een noodzakelijke nieuwe infrastructuur in de omgeving. Om die reden is besloten om het project in de ijskast te zetten.



Doorstart

Mogelijk komt het zonnepark er in de toekomst alsnog. De investeerder heeft met Avonturenpark Hellendoorn en andere betrokken partijen afgesproken om de situatie voortaan elk half jaar onder de loep te nemen. Dan wordt steeds bekeken of er een doorstart mogelijk is.



Volgens de dorpsraad van Hellendoorn zou het Overijsselse pretpark door de aanleg van circa 12.000 zonnepanelen het eerste energieneu­tra­le attractie­park van Nederland worden. Er zouden zo'n 230 bomen voor moeten verdwijnen. Aanvankelijk werd gesproken over een investering van 10 miljoen euro. Eigenlijk had de bouw al in 2022 moeten beginnen.