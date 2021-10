Liseberg

Bezoekers van Zweeds pretpark kunnen zich ter plekke laten vaccineren

Wie nog niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, kan daarvoor terecht in het Zweedse attractiepark Liseberg. Op zaterdagen en zondagen tussen 2 oktober en 7 november is het mogelijk om een vaccin te scoren tijdens een bezoek aan het pretpark. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.



Zo hopen de autoriteiten de vaccinatiegraad onder jongeren omhoog te krijgen. Zij worden tot nu toe ondervertegenwoordigd in de vaccinatiecijfers. "Liseberg trekt mensen van alle leeftijden, maar vooral jongeren", zegt een woordvoerster van de lokale gezondheidsdienst. "Daarom is het goed om de drempel voor hen op deze manier te verlagen."

Pretparkbezoekers kunnen zowel hun eerste als tweede dosis van het vaccin scoren. Liseberg ondersteunt het initiatief. "We hopen dat zo veel mogelijk van onze bezoekers zich laten inenten", meldt een voorlichtster. "Voor hun eigen bestwil, maar ook voor de zorg en ons personeel. We doen wat we kunnen om de vaccinatiegraad te verhogen en de pandemie te stoppen."



Limieten

Voor een bezoek aan de Zweedse attractieparken is geen vaccinatie-, herstel- of testbewijs nodig. Afgelopen woensdag schrapte Zweden nagenoeg alle coronaregels. Er gelden geen limieten meer voor groepsgroottes. Toch houdt Liseberg voorlopig vast aan een beperkte capaciteit, om klachten over drukte te voorkomen.