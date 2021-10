World Food Center Experience

Groen licht voor voedselpretpark in Ede: 300.000 bezoekers per jaar verwacht

Het voedselpretpark World Food Center Experience in Ede gaat waarschijnlijk in 2023 open. De Provinciale Staten hebben ingestemd met de komst van de attractie. Daarin leren bezoekers de wereld achter hun eten kennen.



Het park wil mensen laten ervaren wat voedsel met hun lichaam én met de aarde doet. Er komt onder meer een theater met animaties, acteurs en een bewegend platform waarin bezoekers een reis over de wereld maken.

Daarnaast wordt er in de kas op moderne wijze groenten en fruit verbouwd. Het onderdeel Het Lichaam laat zien hoe het menselijk spijsverteringskanaal werkt, inclusief geur- en smaakeffecten. Ook wordt er een keuken ingericht voor kookoptredens waar kinderen aan mee kunnen doen.



300.000 bezoekers

"Ons doel is om jaarlijks 300.000 bezoekers te inspireren om te kiezen voor gezonde en duurzame voeding", aldus directeur Marcel Goossens. "We hebben te maken met een steeds groeiende wereldbevolking en een toenemende druk op de planeet. Met de Experience verbinden we mens, voeding en planeet op een leuke, attractieve en inspirerende manier."



De bouw van het voedselpark kost zo'n 33 miljoen euro. De provincie Gelderland investeerde eerder al 3 miljoen en stelde nog eens 14 miljoen in het vooruitzicht als Ede zelf 6 miljoen zou bijdragen. Daar stemde de gemeenteraad vorige week mee in. Ook het Rijk betaalt 5 miljoen euro mee.



Bedrijfsleven

De begroting is echter nog niet rond. De resterende 5 miljoen moet van het bedrijfsleven komen. Dat stond eerder niet te springen om in het park te investeren. Vooralsnog heeft alleen de Barneveldse TeKa-groep 2,5 miljoen euro toegezegd. Ook recreatie-experts zijn sceptisch: zij missen het entertainmentgehalte en vrezen voor een financiële strop.



De World Food Center Experience moet verrijzen in de Mauritskazerne in Ede, op zo'n 500 meter van treinstation Ede-Wageningen. Die kazerne werd in 2010 gesloten en staat sindsdien leeg. Als alles goed gaat, begint de bouw medio 2022.