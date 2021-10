Disneyland Paris

Disneyland Paris mocht discriminerende werkneemster niet ontslaan

Disneyland Paris heeft een medewerkster die discriminerende opmerkingen maakte over collega's onterecht ontslagen. Dat heeft de Franse arbeidsrechtbank bepaald. De uitspraken waren afkomstig uit een privéchat.



Toen de medewerkster ziek was, moest ze de inloggegevens van haar werkcomputer doorgeven zodat twee collega's bepaalde documenten konden raadplegen. Zij troffen echter ook een gesprek aan dat de vrouw via de berichtendienst Messenger voerde met andere medewerkers.

Daarin vond het duo vernederende, beledigende en discriminerende opmerkingen over collega's en het management van Disneyland Paris. Ze gaven de chats door aan hun superieuren, die de medewerkster vervolgens de laan uitstuurden.



Briefgeheim

Dat hadden ze niet mogen doen, aldus de rechter. Privégesprekken kunnen namelijk geen reden zijn voor ontslag, zelfs niet als ze op het werk worden gevoerd. Ook is het briefgeheim van de vrouw geschonden.



De rechtbank acht niet bewezen dat het chatvenster op de computer spontaan tevoorschijn kwam, zoals de twee collega’s beweren. Mogelijk hebben ze naar de berichten gezocht.



Privacy

Disneyland Paris moet de werkneemster 43.000 euro betalen, oftewel 15 maanden salaris. Daarnaast krijgt ze 2000 euro voor de inbreuk op haar privacy.