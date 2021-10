Walibi Belgium

Foto's: Walibi Belgium hersteld van overstromingen, nagenoeg alle attracties geopend

Walibi Belgium is hersteld van de zware overstromingen in juli. Op donderdag 15 juli ging het pretpark noodgedwongen dicht in verband met zeer hevige regenval. Een dag later bleek bijna het volledige park ondergelopen te zijn. Dat zorgde voor veel waterschade, met als gevolg dat attracties niet meer werkten.



In eerste instantie vreesde men dat de poorten tot volgend voorjaar gesloten zouden blijven, vertelt een woordvoerster aan Looopings. Dankzij de inzet van het Walibi-team en een heleboel welwillende leveranciers is het gelukt om nagenoeg alle problemen binnen tweeënhalve maand op te lossen.

Zo kon het gebeuren dat er zaterdagochtend eindelijk weer bezoekers door Walibi Belgium liepen. Ondanks de dramatisch verlopen zomer leek er geen vuiltje aan de lucht: het park lag er uitstekend bij en alle attracties waren operationeel, op één na. Alleen waterachtbaan Pulsar is nog niet gereed.



Aqualibi

Van de waterschade is nog maar weinig te zien. Alleen wie ernaar zoekt, treft hier en daar plekken aan met verkleuringen of minimie beschadigingen. Het overdekte Walibi-zwembad Aqualibi, gelegen bij de ingang van het park, is tot nader order niet toegankelijk. Ook daar hadden de technische installaties het zwaar te verduren.



De langverwachte heropening van het attractiepark in Waver zorgde zaterdag niet voor een stormloop. Zelfs bij de populairste attracties stonden op de drukste momenten wachttijden van hooguit een kwartier.



Mondkapjes

Walibi is in oktober alleen geopend op zaterdagen en zondagen, gevolgd door de herfstvakantie van maandag 1 tot en met zondag 7 november. Op zaterdag 16 oktober start het halloweenseizoen. Tot die tijd moeten overal mondkapjes gedragen worden. Na de 16e niet meer: dan wordt het tonen van een coronapas verplicht. Op verschillende plaatsen staan de halloweendecors al overeind.