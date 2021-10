Movie Park Germany

Bezoekers Movie Park Germany moeten rennen voor hun leven in nieuw horrorparcours

Movie Park Germany heeft het Halloween Horror Festival afgelopen weekend afgetrapt met een nieuwe attractie: Acid Warrior. Daarin is het voor de verandering de bedoeling dat bezoekers niet wandelen, maar rennen. Om te kunnen ontsnappen aan zombies moeten ze binnen een bepaalde tijd verschillende generatoren activeren.



Die bevinden zich in een apocalyptisch decor op de locatie van de stuntshow Crazy Cops New York. Waaghalzen volgen een parcours door de showarena, op zoek naar knoppen. Deelnemers moeten die op tijd indrukken terwijl ze opgejaagd worden door acteurs en speciale effecten. Na afloop krijgen ze te horen of ze snel genoeg waren.

Acid Warrior geeft pretparkfans ook de kans om op bijzondere plekken te komen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, achter de schermen van de stuntarena. "Het idee is ontstaan omdat we een vervanger zochten voor spookhuis Insidious, dat niet goed meer scoorde", vertelt projectleider Manuel Prossotowicz aan Looopings.



Tickets

Dat haunted house was te vinden onder de tribunes van de show. "We waren ook op zoek naar een attractie met een interactief en competitief element, zodat er voldoende onderscheidend vermogen is." Tickets voor Acid Warrior kosten 5 euro per persoon. De eerste reacties zijn positief.