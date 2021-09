Kermis

Vrachtwagen met reuzenradbakjes ramt spoorbrug: veel schade

In Leiden is een grote vrachtwagen met de gondels van een reuzenrad tegen een spoorviaduct gebotst. Daardoor raakten de bakjes zwaar beschadigd. De attractie was op weg naar de kermis in Leiden, die op zaterdag 2 oktober van start gaat.



Het transport bleek niet onder het viaduct door te passen. Door de klap kwamen onderdelen van de gondels op de weg terecht. De ravage trok veel bekijks. Ook de spoorbrug zelf liep schade op. De politie heeft de omgeving afgezet. Het treinverkeer tussen Leiden en Alphen moest stilgelegd worden.

Het gaat om een wagen van het rad Sky Vision, dat wordt uitgebaat door de firma Hendriks-Hinzen. Volgens de exploitant is de attractie 50 meter hoog. In totaal telt het gevaarte 36 bakjes.



Oostenrijk

Ondanks de schade is de eigenaar van plan om het reuzenrad gewoon op te bouwen in Leiden. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk nieuwe gondels op te halen in Oostenrijk, zodat het rad alsnog kan gaan draaien. De kermis, ter gelegenheid van het Leidens Ontzet, duurt tot en met maandag 4 oktober.