Toverland overweegt zonnepanelen op de parkeerplaats

Toverland onderzoekt of het mogelijk is om zonnepanelen te bouwen op de parkeerplaats van het attractiepark. Daarover worden gesprekken gevoerd met de gemeente Horst aan de Maas. Auto's van bezoekers komen dan beschut te staan onder een overkapping. Tegelijkertijd wordt er stroom opgewekt.



Het idee hangt samen met het streven van de gemeente om 30 procent van de energiebehoefte in 2030 op te wekken uit lokale duurzame energie. Een groot zonnepark in Toverland kan daarbij helpen. Er is al over gesproken in de gemeenteraad.

Toch ligt er nog geen concreet plan op tafel, vertelt een voorlichtster aan Looopings. "We verkennen alle mogelijkheden om te verduurzamen, waaronder zonnepanelen op het parkeerterrein", aldus de woordvoerster.



Walibi

De Efteling vroeg twee jaar geleden al een vergunning aan om een deel van de parkeerplaats te voorzien van zonnepanelen. Tot nu toe is het project nog niet uitgevoerd. Verder staat er sinds kort een groot zonnepark op de evenementenparking van Walibi Holland.