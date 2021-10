Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland viert Halloween met nieuwe Pumpkin Farm

Toverland presenteert tijdens het halloweenseizoen voor het eerst de zogeheten Pumpkin Farm. Daar wandelen bezoekers tussen vele honderden pompoenen, die dienen als fotolocaties. Er zijn ook enkele bijzondere pompoencreaties te vinden.



Verder staat er een eetkraampje met veel zitgelegenheden. Men serveert er onder meer warme chocolademelk, s'mores en snoepgoed. De Pumpkin Farm ligt in de Tovertuin, het buitengebied bij het Land van Toos. 's Avonds wordt het terrein sfeervol verlicht.

Wie geen genoeg kan krijgen van pompoenen, kan ook een kijkje nemen in het Magische Pompoendoolhof van mascotte Toos Toverhoed. Van het bestaande labyrint Dwaalhof maakt zij tijdens de Halloween Days haar eigen pompoentuin. 's Avonds heeft het doolhof een spannender thema.



Dertien dagen

De eerste Halloween Days vonden dit weekend plaats. Er staan nog halloweendagen op de planning van zaterdag 16 tot en met zondag 31 oktober en in het weekend van 6 en 7 november. Op dertien dagen in die periode zijn er 's avonds Halloween Nights, tot 23.00 uur.