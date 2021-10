Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Nieuwe videoclip Snollebollekes opgenomen in Attractiepark Slagharen

De nieuwe videoclip van de populaire feestact Snollebollekes speelt zich af in Attractiepark Slagharen. Oplettende kijkers zullen in de clip van het nummer Non Stop Vol D'r Op verschillende locaties uit het Overijsselse pretpark herkennen. Zo is er gefilmd in het American Circus Theater en de Music Hall, waar normaal gesproken de Randy & Rosie Show wordt vertoond.



Ook de Kidsclub komt voorbij, net als de molen achterin het park en restaurant Crazy Horse Saloon. Te zien is hoe zanger Rob Kemps verschillende dansstijlen demonstreert. Het nummer hoort bij het nieuwe SBS6-programma De Dansmarathon, dat halverwege oktober op tv komt.

De Snollebollekes-clip, die ruim drie minuten duurt, werd geproduceerd door De Artiestenvilla en geregisseerd door Jeffrey Erens. Hij is geen onbekende in Slagharen. Namens entertainmentbedrijf Aniba schrijft hij al enkele jaren liedjes en shows voor het park. Ook regisseert hij voorstellingen.