Efteling

Efteling wijst extra locatie aan waar coronabewijzen verplicht zijn

De Efteling vraagt sinds deze week op een extra plek om coronatoegangsbewijzen. Vanaf woensdag 29 september is het ook verplicht om de QR-code in de CoronaCheck-app te laten zien bij horecacomplex Station de Oost, gelegen naast de Python. Eerder was dat niet nodig.



De regel geldt voor personen die binnen willen zitten. De buitenverkoop bij snacklocatie De Hongerige Machinist blijft geopend voor iedereen. Dat geldt eveneens voor de toiletten aan de zijkant. Ook de Stoomtrein is nog steeds toegankelijk zonder check.

De verandering heeft te maken met de weersverwachting, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Wanneer het gaat regenen, zou het binnen erg druk kunnen worden. Dan is het wenselijk om - net als bij andere overdekte restaurants - met coronabewijzen te gaan werken.



Besmetten

De gemeente Loon op Zand steunt de beslissing, zegt een gemeentevoorlichter. "Het lijkt ons verstandig: als mensen er gaan schuilen voor de regen kan het al snel te druk worden en dan is het voor iedereen prettig om te weten dat de kans dat ze elkaar besmetten gering is."



Coronabewijzen waren al verplicht bij de eetgelegenheden Het Wapen van Raveleijn, Het Witte Paard, Pinokkio's Pizza & Pasta Restaurant, Polles Keuken, Panorama, 't Poffertje, Fabula Restaurant en De Vrolijke Noot, met uitzondering van de terrassen. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten een vaccinatie-, herstel- of testbewijs op zak hebben. Vanaf 14 jaar moet ook een identiteitsbewijs getoond worden.