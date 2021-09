Pakawi Park

Tijger doodgebeten in Belgische dierentuin: 'Alle hulp kwam te laat'

In de Belgische dierentuin Pakawi Park is een vrouwelijke tijger doodgebeten door een mannelijke soortgenoot. Tijger Awi zat in haar verblijf samen met mannetje Waka. Volgens het dierenpark begon zij "negatief te reageren" op het mannetje. Dat heeft ze met de dood moeten bekopen.



"De reactie van tijger Waka was kort maar hevig en had helaas de dood van tijger Awi tot gevolg", staat in een verklaring. "Alle hulp kwam te laat, de dieren werden direct gescheiden maar door een gerichte beet was het dier op slag dood."

In februari dit jaar overleed mannelijke tijger Paka al aan een darminfectie. Daarop was Awi een tijdje alleen, totdat in mei de twee tijgers Waka en Iwa arriveerden van uit het Nederlandse natuur- en attractiepark Mondo Verde.



Succesvol

De introductie van de twee verliep de afgelopen maanden succesvol, laat Pakawi Park weten. Dat maakt de plotselinge dood van Awi des te pijnlijker. Het park zegt bedroefd te zijn over het voorval. "Hoe hard we ook ons best doen om dieren een permanente huisvesting te bieden, af en toe maken we helaas zulke situaties mee."