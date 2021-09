Europa-Park

Directeur Europa-Park hint op Kroatië als nieuw themagebied

Het lijkt erop dat Europa-Park van plan is om in 2023 een themagebied te openen dat in het teken staat van Kroatië. Directeur Michael Mack heeft daarover een niet al te subtiele hint geplaatst op zijn Twitter-account. In het gebied moet een achtbaan komen te staan van het type big dipper, vergelijkbaar met Lost Gravity in Walibi Holland.



Over een gloednieuw themadeel in Europa-Park wordt al sinds 2017 gesproken. Toen werden Schotland, Roemenië, Polen en Kroatië genoemd als kanshebbers. Binnenkort brengt Europa-Park een nieuw kinderboek uit dat zich afspeelt in Kroatië: Das Phantom aus der Unterwelt.

Het is het derde deel van de reeks Die Fliegende Schule der Abenteurer, over vier jonge ontdekkingsreizigers die worden klaargestoomd voor het geheime genootschap Adventure Club of Europe. Het verhaal rond de fictieve vereniging komt in Europa-Park onder meer terug in de darkride Piraten in Batavia, de vliegsimulator Voletarium en waterwereld Rulantica.



Elektriciteitsnet

Het nieuwe boek brengt de hoofdpersonages naar Kroatië. "Daar stuiten ze niet alleen op een legendarisch apparaat van de ingenieuze uitvinder Nikola Tesla, maar ook op een mysterieus spook", luidt de beschrijving. Tesla is bij het grote publiek vooral bekend als de uitvinder van belangrijke componenten van het huidige elektriciteitsnet.



Via Twitter voegde directeur Mack daar knipogend aan toe: "Een kleine tip voor alle fans: het is de moeite waard om dit in de gaten te houden, voor een bik in de toekomst." Dat heeft er alle schijn van dat Kroatië inderdaad een plek krijgt in het Zuid-Duitse attractiepark.



Lancering

Het nieuwe parkdeel, met de achtbaan als belangrijkste blikvanger, moet verrijzen in de buurt van het bestaande themadeel Griekenland. Naar verluidt krijgt de coaster een lancering. Daar zou het verhaal over het elektriciteitsnet goed bij passen.