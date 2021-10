Efteling

Nieuwe sweaters voor Efteling-fans

In de Efteling zijn sinds kort nieuwe hoody's verkrijgbaar, voor mannen en vrouwen. Daarop staan subtiele Efteling-emblemen. Zo is er een grijze sweater met op de borst het bekende Efteling-logo.



Een groene hoody toont de naam van het attractiepark in hoofdletters, met daaronder in het klein "Since 1952" en een silhouet van de Kleine Boodschap-kabouter. Het Sprookjesbos van de Efteling opende op 31 mei 1952.

Allebei de kledingstukken - verkrijgbaar in de maten S tot en met XL - kosten 40 euro per stuk. Ze worden verkocht in souvenirwinkel Efteldingen, onderdeel van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, zolang de voorraad strekt.