Mondo Verde

Twee halloweenavonden in Limburgs attractiepark Mondo Verde

Het Zuid-Limburgse attractie- en dierenpark Mondo Verde wordt komend weekend getransformeerd tot een horrorpark. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober vindt een groot halloweenfestival plaats, van 19.00 tot 00.30 uur: Halloween The Villains VI.



Tickets - online verkrijgbaar - kosten 25 euro. Er komen zes scare zones met de namen Voodoo, Carnevil Freaks, Hellgate, Dark, Clinic of Decay en Unholy Ground. Enkele grote attracties van Mondo Verde zijn geopend.

Halloween The Villains VI wordt georganiseerd door Twilight Fantasy Productions. Men belooft "één groot horrorspektakel" met meer dan 150 acteurs. Bezoekers mogen zich verkleden. Alleen maskers zijn niet toegestaan.



Kaartverkoop

Eigenlijk stond de zesde editie van het evenement vorig jaar op de planning. Toen gooide de coronacrisis roet in het eten. Voor 2021 had men in eerste instantie gerekend op drie dagen. Donderdag 21 oktober is echter geschrapt vanwege tegenvallende kaartverkoop. "Wij hebben moeten constateren dat de verkoop voor de donderdag beduidend achterblijft", aldus de organisatie.