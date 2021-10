Liseberg

Directeur van Zweeds pretpark gaat niet graag in zijn eigen attracties: 'Ik zie alleen de fouten'

Andreas Andersen, de directeur van het Zweedse pretpark Liseberg, houdt er helemaal niet van om in zijn eigen attracties te stappen. Daarover vertelt hij in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. De baas van één van de grootste attractieparken in Noord-Europa ergert zich naar eigen zeggen groen en geel op zulke momenten, omdat hij alleen maar oog heeft voor de verbeterpunten.



"Het is heel zeldzaam dat ik ervan geniet om in een attractie in Liseberg te gaan", aldus Andersen. Gebeurt dat zelfs niet bij een topattractie als lanceerachtbaan Helix? "Nee, ook niet. Ik weet dat het raar klinkt. Maar als je zó betrokken bent, zie je alleen de fouten, de tekortkomingen en de compromissen."

De Liseberg-directeur is een pretparkfan in hart en nieren. In de veertig minuten durende podcast praat Andersen openhartig over de lessen die hij in de loop der jaren geleerd heeft, onder meer toen hij acht jaar voor het Deense pretpark Tivoli in Kopenhagen werkte. Zo vindt hij achteraf dat een achtbaan die destijds is neergezet te kort is.



Getallen

Ook benadrukt hij hoe belangrijk het is dat medewerkers hun park blijven zien vanuit het perspectief van de bezoekers. "Het risico ligt op de loer dat gasten na verloop van tijd getallen worden. Of dat gasten een manier worden om iets anders te bereiken. En dat is gevaarlijk. Ook wij maken ons daar weleens schuldig aan, dat moet ik toegeven."



Verder gaat het in de podcast over de komst van een nieuw waterpark met een hotel bij Liseberg. Hoe werd het thema gekozen en wat zijn de verschillen met bijvoorbeeld Europa-Parks waterwereld Rulantica? Daarnaast licht Andersen een tipje van de sluier op over nieuwe attracties die de komende jaren worden toegevoegd en legt hij uit hoe namen voor attracties gekozen worden.