Foto's: neem een kijkje op de grootste pretparkbeurs van Europa

Bekende gezichten uit de attractiewereld hebben zich afgelopen week verzameld in Barcelona voor de grootste pretparkbeurs van Europa. In een gigantisch conferentiecentrum in de Spaanse stad vond IAAPA Expo Europe plaats, waar 439 bedrijven uit 43 verschillende landen zichzelf presenteerden. Een uitgebreide fotoreportage brengt het evenement in beeld.



Voor veel firma's was het de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat ze hun klanten in levenden lijve konden ontmoeten. Nederland werd zoals altijd goed vertegenwoordigd. Zo waren attractiebouwers Vekoma Rides Manufacturing, ETF Ride Systems, Mondial Rides en KMG aanwezig.

Ook oer-Hollandse leveranciers als Jora Vision, P&P Projects, Leisure Expert Group, Aniba en Lagotronics ontbraken niet. Daarnaast trokken internationale namen als Intamin Amusement Rides, Bolliger & Mabillard, Mack Rides, Great Coasters International, Maurer Rides, Gerstlauer Amusement Rides en Zamperla de aandacht.



Zij kregen directieleden en managers van tientallen Europese parken over de vloer, waaronder de Efteling, Walibi Holland, de Plopsa Group, Europa-Park, PortAventura World, Liseberg en Energylandia. In totaal kwamen er 8300 bezoekers op de vijftiende editie van de IAAPA Expo Europe af.



"Het is fantastisch dat onze industrie voor het eerst in bijna twintig maanden samenkomt om elkaar te ontmoeten, ideeƫn uit te wisselen, van elkaar te leren en producten te kopen", meldt Amanda Thompson, voorzitter van de raad van bestuur van IAAPA en directrice van het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach.



Londen

In 2020 ging de jaarlijkse beurs niet door vanwege de beperkingen rond het coronavirus. De expo zou toen in Londen plaatsvinden. Volgend jaar komt het evenement alsnog naar de Britse hoofdstad.