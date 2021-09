Efteling

Wijkagent verbijsterd over sluiting restaurant: 'In de Efteling mag je tegen elkaar staan'

Een Nederlandse politieagent snapt er niets van dat een restaurant wordt gesloten bij het weigeren van coronabewijzen, terwijl we wel met zijn allen zonder controles in volle Efteling-wachtrijen mogen staan. Het beleid is niet uit te leggen, klaagt wijkagent Pim Vos op LinkedIn. Zijn relaas leverde duizenden likes op.



Vos is wijkagent in het Brabantse Vught. Hij heeft met verbazing gekeken naar de berichtgeving over het Utrechtse restaurant Waku Waku, dat dicht moest omdat er geen coronatoegangsbewijzen werden gecontroleerd. De agent trekt de vergelijking met de Efteling, waar het sinds afgelopen weekend weer ouderwets druk is.

Het attractiepark hoeft niet naar coronabewijzen te vragen bij attracties en shows. Vos: "Het kan toch niet zijn dat je in de Efteling tegen elkaar mag staan in een rij voor de Python - gevaccineerd en ongevaccineerd - en een restaurant dat mensen echt gezond wil laten leven gesloten wordt omdat ze niet willen vragen naar een check?"



Vastgenageld

De agent is naar eigen zeggen "vastgenageld aan de grond". "Ik ben bij de politie gekomen om mensen te helpen. 'Waakzaam en dienstbaar.' Ik weet niet wat ik mag zeggen in mijn rol binnen de politie maar alles in mij schreeuwt: dit niet."



Het is ongebruikelijk dat politiemensen zich in het openbaar uitspreken over het coronabeleid. Een woordvoerder van de Brabantse politie benadrukt dat Vos zijn uitspraken op persoonlijke titel deed.