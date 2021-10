Europa-Park

Europa-Park presenteert tentoonstelling met maquettes van attracties

Bezoekers van Rulantica, het zwemparadijs van Europa-Park, kunnen sinds kort enkele maquettes bewonderen. Op de bovenverdieping van de Rulantica-foyer is een tentoonstelling ingericht met miniaturen van attracties uit Europa-Park.



Zo zijn er modellen te vinden van de achtbanen Eurosat, Wodan, Atlantica SuperSplash, Schweizer Bobbahn en Euro-Mir. Ook van darkride Piraten in Batavia en theatercomplex Europa-Park Teatro worden maquettes getoond.

Echte Europa-Park-fans herkennen verder Zauberwelt der Diamanten, het overdekte gedeelte bij powered coaster Alpenexpress en boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn.



Gratis

De expositie in Rulantica is gratis toegankelijk: bezoekers hebben geen ticket voor het waterpark nodig om de lobby te betreden. De miniaturen waren eerder op andere plekken in het resort te zien.