Duitse attractiebouwer vernieuwt klassieke break dance: 'Nog krachtiger'

De bekende Duitse attractiebouwer Huss Park Attractions komt met een nieuwe versie van de bekende break dance. Het bedrijf heeft de klassieke pretpark- en kermisattractie opnieuw ontworpen, met een eigentijds uiterlijk en verschillende nieuwe functionaliteiten. Het concept wordt break dance 5 genoemd.



Eén van de opvallendste veranderingen is de verplaatsing van de operator: de medewerker bevindt zich bij de break dance 5 in het midden van de attractie. Vanuit daar stuurt hij alle showtechniek aan. De gondelaandrijving, die normaal gesproken zichtbaar is boven de schijf, werd verborgen onder het platform. Verder zijn de gondels voorzien van speakers, zodat tijdens de rit muziek en geluidseffecten afgespeeld kunnen worden in de bakjes.

"De break dance 5 is nog krachtiger dan de originele break dance, met een hogere capaciteit", vertelt een woordvoerder van Huss aan Looopings. Het bedrijf noemt de attractie "het echte hoogtepunt tussen alle achtbanen". Per rit is er plek voor veertig personen.



Tron

Als voorbeeld toont de fabrikant een break dance met een hypermodern ontwerp, dat doet denken aan de stijl van bioscoopfilm Tron. "Maar we kunnen er natuurlijk elk thema aan koppelen", verduidelijkt de voorlichter. Huss heeft ook veel aandacht besteed aan de verlichting. Die is geïntegreerd in de tienhoekige schijf, de gondels en de decors.



Wat de break dance 5 verder uniek maakt, is de introductie van twee verschillende wachtrijen: voor families en voor waaghalzen. Zo kunnen bezoekers zelf kiezen tussen een rustig en een heftig ritprogramma. "En in de aparte rijen kunnen bijvoorbeeld voorshows plaatsvinden."



Kermisexploitanten

Het concept is in principe ontworpen voor pretparken, maar tijdens pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona bleek er deze week ook een hoop interesse te zijn vanuit kermisexploitanten. "Dus wellicht dat we voor hen ook een transportabele kermisversie zullen ontwikkelen."