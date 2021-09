Phantasialand

Phantasialand neemt televisiestudio over met reclame voor achtbaan

Phantasialand heeft op bijzondere wijze reclame gemaakt voor het themagebied Rookburgh, waar flying coaster F.L.Y. staat. Met behulp van augmented reality nam het pretpark afgelopen zaterdag een televisiestudio over. Kijkers van een programma rond de Bundesliga, de Duitse voetbalcompetitie, zagen plots zeppelins door het beeld vliegen.



Het park maakte de reclame samen met Sky Media. Die plaatste de skyline van Rookburgh op de 35 meter brede videomuur in de studio. Om de ervaring af te maken projecteerde men vervolgens mist en grote zeppelins op het beeld. Zo werden kijkers ondergedompeld in het nieuwste themagebied van Phantasialand.

Volgens Sky Media was het de eerste keer dat een augmentedreality-reclame werd geïntegreerd in een live-uitzending. Kort voor de aftrap van de wedstrijd waren er ook zeppelins te zien in het stadion. Of de reclame een vervolg krijgt, is nog niet bekend.