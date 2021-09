Leveranciers

Nederlands ontwerpbedrijf presenteert zes concepten voor nieuwe darkrides

De Nederlandse firma Leisure Expert Group slaat de handen ineen met de Duitse attractiebouwer Zierer. Samen ontwikkelden de bedrijven zes nieuwe concepten voor darkrides, met verschillende thema's en groottes. De presentatie vindt deze week plaats op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona.



Zierer bouwt al langer darkrides. Een voorbeeld is Ghostbusters 5D in het Duitse pretpark Heide Park, geopend in 2017. Om het attractietype meer aandacht te geven, werd de Leisure Expert Group ingeschakeld. Zo ontstonden concepten en verhaallijnen voor darkrides die in het teken staan van het boerderijleven, dinosaurussen, een muziekfestival, tovenaar Merlijn en de noordse mythologie.

Er werden drie verschillende lay-outs uitgewerkt, met één, vier of zeven tot negen voertuigen. "In principe kan elk thema toegepast worden op elke lay-out", laat het ontwerpbedrijf weten. Van één van de twee ontwikkelde dinothema's werd op de beurs ook een gedetailleerde maquette onthuld.



Betaalbaar

Met de concepten wil de Amsterdamse firma laten zien dat de bouw van een moderne darkride niet alleen weggelegd is voor de grote jongens uit de pretparkwereld. "Het was ons doel om binnen bepaalde budgetbeperkingen te blijven, want we willen dat deze attracties ook betaalbaar zijn voor kleine en middelgrote parken."