Leveranciers

Over de kop in een vrijevaltoren? Attractiebouwer ontwikkelt schommelende gondel

Vrijevaltorens in pretparken kunnen nóg spectaculairder. Dat moet attractiebouwer S&S - Sansei Technologies gedacht hebben bij het ontwikkelen van de spin shot tower: een variant op de klassieke freefall towers.



De klassieke zitjes worden daarbij vervangen door een schommelende gondel, die 360 graden draait en zelfs over de kop gaat tijdens het lanceren en naar beneden vallen. Een YouTube-video laat zien hoe het principe werkt.

S&S is de fabrikant van bijvoorbeeld de Space Shot in Walibi Holland. De roterende zitplaatsen kunnen achteraf toegevoegd worden aan alle bestaande S&S-torens, benadrukt het Amerikaanse bedrijf.



Pretparkbeurs

"Met aangepaste ritprogramma's is het mogelijk om bezoekers een oneindig aantal unieke sensaties te bieden", laat de leverancier weten. Het concept was al af in 2020, maar dit jaar wordt de spin shot tower voor het eerst actief gepromoot op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe. Die vindt deze week plaats in Barcelona.