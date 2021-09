Nieuws

Halloweenavonden met spookhuizen en scare zones in Emmen

In Emmen vindt dit jaar een halloweenfestival plaats met spookhuizen en scare zones. Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober wordt het Rensenpark, de locatie van het voormalige Dierenpark Emmen, gebruikt voor DarknightsHolland. Kaartjes voor het nieuwe evenement kosten 18,95 euro.



DarknightsHolland is de vervanger van Boo at the Zoo, dat tussen 2016 en 2019 gehouden werd in het Rensenpark. "We hebben er een heel ander concept van gemaakt", vertelt initiatiefnemer Jarno Rouw aan Looopings.

De haunted houses heten Bloody Farm en The Cave. Verder komen er scare zones die in het teken staan van zombies, clowns, kooplieden en orks. Er zijn ook plannen voor een labyrint met poppenhuisbewoners en een paintballspel met zombies.



The Walking Dead

De grime van de acteurs wordt een belangrijke troef, aldus Rouw. Daarvoor is het bedrijf ELCFX uit Schagen ingeschakeld. "We werken met professionele grimeurs die ook hebben gewerkt voor The Walking Dead", zegt de organisator erover.



De horroravonden start om 17.00 uur. Op donderdag eindigt het evenement om 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag om middernacht. Op vrijdag is rapper Boef aanwezig als acteur, belooft Rouw. Men zorgt ook voor eten en drinken. Er wordt gewerkt met tijdvakken voor de aankomst. Daarna mogen bezoekers op het terrein blijven tot sluitingstijd.



Consumptiemunten

Omdat er sprake is van een evenement, moet de organisatie om coronatoegangsbewijzen vragen. Voor vip-kaarten, inclusief acht consumptiemunten en voorrang bij de entree en de spookhuizen, betalen bezoekers 39,59 euro.