Eerste ontwerpen van nieuw themagebied Energylandia: Sweet Valley

Het snelst groeiende pretpark van Europa blijft uitbreiden. Attractiepark Energylandia in Polen werkt aan een nieuw themagebied voor 2022: Sweet Valley, met als belangrijkste attractie de mijntrein Choco Chip Creek. Op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona werden vandaag de eerste ontwerpen gepresenteerd.



Energylandia ging wederom in zee met twee Nederlandse leveranciers. Ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision werd ingeschakeld voor de decors, terwijl achtbaanbouwer Vekoma de mijntrein levert. Die staat al een tijdje overeind. Er vinden regelmatig testritjes plaats.

Sweet Valley is vormgegeven als een schattig dorpje met een snoepthema. Op de ontwerpen staan chocoladekoeken, zuurstokken, lolly's en roze schapen. Uit schoorstenen komt gekleurde rook. Naast de Vekoma-achtbaan zijn nog enkele kleinschalige kinderattracties zichtbaar, waaronder een ballonnentoren, theekopjes en een draaimolen met twee verdiepingen.



Energylandia is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot de achtbaanhoofdstad van Europa. Uitbreidingen volgen elkaar in rap tempo op: in 2019 opende de spectaculaire hybrid coaster Zadra, dit jaar werden lanceerachtbaan Abyssus en boomerang coaster Ekipa Light Explorers in gebruik genomen. De nieuwe mijntrein zou de achttiende achtbaan in het park worden.