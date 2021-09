Parc Astérix

Karretje van vernieuwde houten achtbaan Parc Astérix onthuld

Pretparkfans krijgen alvast een voorproefje op de vernieuwde houten achtbaan van Parc Astérix. Het Franse attractiepark gaat de bestaande rollercoaster Tonnerre de Zeus komende winter renoveren in samenwerking met de Amerikaanse firma The Gravity Group. Vandaag wordt één van de karretjes gepresenteerd.



Dat gebeurt op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. De treinen van Tonnere 2 Zeus, zoals de attractie gaat heten, zijn turquoise met gouden details. Op de voorkant prijkt het nieuwe logo van de achtbaan, met een beeltenis van de Griekse oppergod Zeus.

Tonnerre de Zeus opende in 1997. De baan werd destijds gebouwd door Custom Coasters International. Dat bedrijf is inmiddels failliet. Naast de nieuwe treinen zorgt The Gravity Group voor een aangepast baanverloop, met meer scherpe bochten en heuvels.



Omgedraaid

Echte waaghalzen kunnen straks helemaal achterin de trein plaatsnemen. Het laatste karretje wordt namelijk omgedraaid, zodat passagiers de rit daar volledig achteruit beleven.