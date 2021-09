Gardaland Resort

Italiaans pretpark Gardaland opent attractie rond Jumanji in 2022

Pretpark Gardaland in Italiƫ opent volgend jaar een nieuwe darkride rond filmreeks Jumanji. Dat heeft Sony Pictures, eigenaar van de Jumanji-films, vandaag bekendgemaakt. De attractie gaat Jumanji - The Adventure heten. Bezoekers komen "diep in de jungle" terecht.



"De creatieve verhalenvertellers van Gardaland hebben een meeslepende beleving ontworpen die voortborduurt op de wereld uit de films", zegt Jeffrey Godsick, verantwoordelijk voor internationale samenwerkingen en merkmanagement bij Sony Pictures.

Jumanji - The Adventure wordt gebouwd op de oude plek van de interactieve darkride Ramses: Il Risveglio, die sinds dit jaar gesloten is. De werkzaamheden zijn al gestart.



Jeep

Over de opzet van de attractie is nog weinig bekend. Op een eerste ontwerp is een grote jeep zichtbaar. De opening moet plaatsvinden in het voorjaar van 2022.



Gardaland-directeur Aldo Maria Vigevani is enthousiast over de deal. "Jumanji staart voor avontuur, fantasie, plezier, actie, spel en verbeeldingskracht", laat hij weten. "Dat past perfect bij de waarden van Gardaland." Volgens hem gaat de samenwerking ervoor zorgen dat Gardaland "nog meer wordt gezien als een Europese topbestemming en een marktleider in de attractiewereld".



Dwayne Johnson

De eerste Jumanji-film, met Robin Williams en Kirsten Dunst, verscheen in 1995. In 2017 werd het verhaal nieuw leven in geblazen met de blockbuster Jumanji: Welcome to the Jungle, gevolgd door Jumanji: The Next Level in 2019. Daarin speelden Dwayne Johnson, Jack Black en Kevin Hart de hoofdrollen. Er wordt al gesproken over een vervolg.