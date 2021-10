Drouwenerzand Attractiepark

Video: speciale halloween-lichtshow bij thrillride in Drents pretpark

Eén van de attracties in het Drentse pretpark Drouwenerzand is voorzien van een speciale lichtshow. Op halloweenavonden zien bezoekers bij thrillride Freak Out pompoenen en heksen voorbijkomen. Die verschijnen op de attractie met behulp van de vele led-lampjes.



Daarvoor werd KMG ingeschakeld, de Nederlandse fabrikant van de Freak Out. "Ons team heeft een speciaal lichtprogramma gecreëerd voor de halloweenvieringen in Drouwenerzand Attractiepark", laat het bedrijf weten op social media.

Freak Out, geopend in 2018, is een 20 meter hoge draaiende schommel met zestien zitplaatsen. Drouwenerzand viert Halloween op alle zaterdagen in oktober, plus woensdag 20 oktober. Er zijn spookhuizen, scare zones, een parade en een vuurwerkshow.