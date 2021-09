Dolfinarium

Petitie voor fokverbod dolfijnen: 80.000 handtekeningen

Moet er een fokverbod komen voor dolfijnen in gevangenschap? Dierenorganisatie World Animal Protection vindt van wel. Een petitie voor zo'n verbod is 80.000 keer ondertekend en werd gisteren overhandigd aan de Tweede Kamer.



Met de petitie wil World Animal Protection aandacht vragen voor het "ellendige" bestaan van dolfijnen in Dolfinarium Harderwijk. Dat is hard nodig, vindt de organisatie. "Ze leven in tanks die 200.000 keer kleiner zijn dan hun natuurlijke habitat, zwemmen de hele dag eindeloos rondjes en hebben last van het chloor en herrie tijdens shows."

Een fokverbod zou de eerste stap zijn richting het definitieve einde van dolfinaria en de shows die daar gegeven worden. Zo sterven de dieren in dit soort parken langzaam uit, is het idee. GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) hebben al aangegeven het verbod te steunen.



Vermaak

"Het fokken veroordeelt elke nieuw geboren dolfijn tot een leven in gevangenschap", stelt Dirk-Jan Verdonk, de directeur van World Animal Protection Nederland. "Dolfijnen houden voor ons vermaak is niet meer van deze tijd."



De kritiek op Dolfinarium Harderwijk zwelt steeds verder aan. Het park voert daarom enkele belangrijke wijzigingen door. Zo wil men een groot aantal dieren verkopen aan het Chinese attractie- en dierenpark Hainan Ocean Paradise om de overgebleven beesten meer ruimte te kunnen bieden.



Zelf controleren

De PvdD en D66 stelden Kamervragen over dat plan. Zij zijn bezorgd over het dierenwelzijn in het Chinese park. Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wil de verkoop alleen toestaan als de leefomstandigheden in Hainan Ocean Paradise voldoen aan de Nederlandse normen. Dolfinarium Harderwijk moet dat zelf controleren.