Europa-Park

Pompoenen en kerstbomen in Europa-Park tijdens nieuw seizoen HalloWinter: 'Uniek in de wereld'

In Europa-Park is deze week het nieuwe seizoen HalloWinter van start gegaan: een combinatie van Halloween en Kerstmis. Het halloweenseizoen in het Duitse attractiepark eindigde afgelopen weekend. De kerstperiode start officieel op 27 november. In de tussentijd moeten alle pompoenen weggehaald worden en worden de kerstbomen opgetuigd.



Tijdens de transitie staan er in het park dus tegelijkertijd halloween- en kerstdecoraties. Met HalloWinter omarmt Europa-Park die ogenschijnlijk onlogische samenvoeging. Het seizoen wordt gepromoot als "een perfecte mix van een gruwelijk mooie spookachtige tijd en wonderbaarlijk mooie winterweken".

"Heksen dragen rode puntmutsen en naast liefdevol versierde pompoenfiguren lonken geroosterde amandelen en glühwein", zo luidt de beschrijving. "De combinatie van twee seizoenen is uniek in de wereld."



Parade

Het is voor het eerst dat het grootste pretpark van Duitsland elke dag geopend is in november. Om 17.30 uur kunnen bezoekers dagelijks kijken naar de HalloWinter Parade, met wagens in halloween- en kerstsferen.



Tijdens HalloWinter - van maandag 8 tot en met vrijdag 26 november - is Europa-Park open van 11.00 tot 19.00 uur. Enkele waterattracties zijn tot het voorjaar van 2022 buiten gebruik. Eigenlijk zou het evenement vorig jaar al plaatsvinden, maar toen moest het park dicht vanwege de coronamaatregelen.