ZOO Chleby

Bloederig beeld in Tsjechische dierentuin toont jachtgedrag leeuwen

De Tsjechische dierentuin ZOO Chleby laat bezoekers op confronterende wijze zien hoe leeuwen in het wild aan hun maaltje komen. Voor het verblijf van de roofdieren ligt een realistisch beeld van een half opgegeten zebra.



Het betreffende 'dier' heeft betere dagen gekend. De kop is van zijn romp gescheiden en van zijn ingewanden is ook weinig meer over. Fictieve leeuwen hebben duidelijk genoten van een feestmaal.

Hoelang het beeld er al ligt, is onduidelijk. Opvallend genoeg heeft ZOO Chleby er zelf geen ruchtbaarheid aan gegeven. Foto's van de zebra verschenen op de Facebook-pagina van een andere dierentuin: ZOO Na Hrádecku. Dat park is enthousiast over het idee. "Waar anders dan in de dierentuin moeten kinderen leren over de voedselketen in het wild?", luidt het commentaar.



Natuurlijk gedrag

Ook de reacties onder het bericht zijn overwegend positief. Veel mensen vinden dat het natuurlijke gedrag van leeuwen best getoond mag worden.