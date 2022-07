Eloria - Erlebnisfabrik

Grootste escape room van Europa in Duitse stad Bottrop: 'Meeslepende themawereld'

De grootste escape room van Europa is sinds kort te vinden in de Duitse stad Bottrop, op ongeveer drie kwartier rijden van de Nederlandse grens. Een voormalige horrorattractie werd na een faillissement omgebouwd tot een beleveniscentrum met de naam Eloria - Erlebnisfabrik. Het nieuwe aanbod bestaat uit verschillende interactieve ervaringen, waaronder meerdere escape rooms. Eén daarvan spant de kroon.



Wie deelneemt aan de zogeheten Exploria Game waant zich even in de jaren twintig. De makers spreken over een "meeslepende themawereld vol puzzels, games, filmische decors en authentieke acteurs". Bijzonder is dat er in principe geen tijdslimiet is. "De interactieve omgeving vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit, waardoor de reis elke keer weer een spannend avontuur wordt."

Bezoekers moeten lastige taken oplossen om geld te verdienen. Ze communiceren en onderhandelen met de stadsbewoners en ontrafelen mysteries. Er zijn ook "talrijke entertainmentacts". Volgens het achtergrondverhaal hebben wetenschappers een baanbrekende machine ontwikkeld om vervlogen tijden opnieuw toegankelijk te maken, als een levende simulatie.



Vaste opdracht

Men verkoopt twee verschillende kaarten: tijdtickets waarbij deelnemers vooraf niet weten wat er gaat gebeuren en missietickets met een vaste opdracht. Er kunnen tegelijkertijd maximaal driehonderd mensen meedoen. De minimumleeftijd is 10 jaar. Op dit moment wordt de Exploria Game alleen aangeboden in het Duits. Het dragen van bijpassende themakleding is optioneel.



Het decor van de escape room wordt een aantal keer per jaar ook gebruikt voor een live action role-playing game met maximaal tweehonderd personen. Onder de noemer Exploria Larp kunnen geïnteresseerden zich een weekend lang onderdompelen in de jaren twintig, inclusief een feest op zaterdagavond. "Laat de realiteit een weekend achter je", luidt de omschrijving.