Walibi Holland

Walibi-bezoekers kunnen appje sturen bij vragen: 'Binnen twee uur antwoord'

Wie naar Walibi Holland gaat en een prangende vraag heeft, kan die tegenwoordig stellen via WhatsApp. Het pretpark heeft een mobiel nummer in gebruik genomen waar bezoekers naar kunnen appen als ze hulp nodig hebben voor, tijdens of na een dagje uit. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



De service bestaat al geruime tijd, maar Walibi heeft het initiatief nooit groots aangekondigd. "Het wordt op een aantal plekken op het park gecommuniceerd en op onze site", aldus de voorlichtster. Het nummer is +31858081557.

Walibi is via WhatsApp bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. "We proberen binnen twee uur antwoord te geven." Het blijft ook mogelijk om te bellen, te mailen en een bericht te sturen via social media als Facebook, Twitter en Instagram.



Chatrobot

Walibi is niet het eerste pretpark in Nederland met een eigen WhatsApp-nummer. De Efteling begon er in 2019 mee, maar daar werd de functionaliteit vorig jaar vervangen door een online chatrobot.