Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg wordt Horrorbos op vier avonden in oktober

Familiepark Sprookjesbos Valkenburg wordt op vier avonden in oktober getransformeerd tot een gruwelijk Horrorbos. Ter gelegenheid van Halloween nemen bloeddorstige griezels het sprookjespark over. Bezoekers kunnen tussen 18.00 en 22.00 uur drie scare zones en een spookhuis ontdekken.



"Tussen de monsterlijke piraten, gemuteerde dieren en bezeten sprookjesfiguren is niemand meer veilig", laat het park weten. De scare zones kregen de namen Scary Tale, Petting Boo en Curse Ahead. Verder is het er spookhuis The House of Evil, dat in het teken staat van de verteller Kwadekracht.

Op Scary Square, het plein bij de 4D-cinema, vindt een feest plaats met een dj. Daar zijn ook hapjes en drankjes verkrijgbaar. Verder is er een Horrorshop met souvenirs. Attracties als het schommelschip, de zweefmolen en de ballontoren zijn 's avonds geopend.



Entreeprijs

Het evenement van 4 Seasons Entertainment vindt plaats op donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 oktober. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 18,50 euro per persoon. De attracties en het entertainment zitten inbegrepen bij de entreeprijs. Overdag is er Happy Halloween voor de kinderen.