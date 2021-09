Europa-Park

Video: Europa-Park toont reclame voor Phantasialand-achtbaan F.L.Y.

Europa-Park heeft vanmiddag onbedoeld de concurrentie in het zonnetje gezet. Op een groot scherm in het Engelse themagebied was een reclame te zien voor pretpark Phantasialand. Voorbijgangers werden geconfronteerd met de tv-commercial voor flying coaster F.L.Y.



Dat was geen bewuste keuze van Europa-Park: het Zuid-Duitse attractiepark toonde vanmiddag een sportwedstrijd op een scherm bij de Arena of Football. Phantasialand had een spot ingekocht in het reclameblok van de tv-uitzending. Een bezoeker wist het komische moment vast te leggen op video.

Het is niet voor het eerst dat Phantasialand op deze manier weet binnen te dringen bij Europa-Park. In het voorjaar van 2019 kwamen al beelden naar buiten van een soortgelijke situatie.