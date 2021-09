Parques Reunidos

Wouter Dekkers benoemd tot directeur bedrijfsontwikkeling bij parkengroep Parques Reunidos

Wouter Dekkers, voormalig directeur van Movie Park Germany en Attractiepark Slagharen, maakt promotie. De Nederlander is benoemd tot corporate development director bij parkengroep Parques Reunidos, oftewel directeur bedrijfsontwikkeling. In die functie gaat hij zich bezighouden met uitbreidingen en toevoegingen binnen de verschillende parken van de groep.



Bij Parques Reunidos horen bekende parken als Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park, maar ook Belantis in Duitsland, Mirabilandia in Italiƫ, Parque Warner Madrid in Spanje, Tusenfryd in Noorwegen, BonBon-Land in Denemarken en verschillende parken in de Verenigde Staten.

Dekkers start officieel op 1 oktober 2021 met zijn nieuwe functie. Precies 21 jaar eerder begon hij bij Six Flags Holland, het huidige Walibi Holland, als financieel directeur. De afgelopen jaren was hij algemeen directeur van Tropical Islands, een gigantisch overdekt zwemparadijs in de buurt van Berlijn. Daar wordt de Nederlander opgevolgd door Chris Jung, afkomstig uit de hotelwereld.



Ervaring

Parques Reunidos wordt tegenwoordig gerund door de Zweedse investeringsmaatschappij EQT, die ondanks de coronacrisis grootse plannen heeft met de groep. Men kijkt met name naar het toevoegen van overnachtingsmogelijkheden bij meerdere parken. Daar heeft Dekkers ervaring mee: in zowel Slagharen als Tropical Islands stampte hij de afgelopen jaren luxe vakantiehuizen uit de grond.