Nieuws

Bioscoopwereld verbaasd over ontbreken coronacheck bij films in attractieparken

De Nederlandse bioscoopwereld vindt het verbazingwekkend dat pretparken bij hun filmvertoningen geen coronabewijs hoeven te vragen. Alle reguliere bioscopen moeten dat sinds 25 september wel. Attractieparken ontspringen de dans: daar kunnen bezoekers gewoon een film bekijken in een volle zaal zonder coronacheck.



"Je zou toch zeggen: gelijke monniken, gelijke kappen", vertelt directeur Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) desgevraagd aan Looopings. "Onze inschatting is dat ook daar coronabewijzen nodig zouden zijn, omdat het soortgelijke situaties zijn als in de bioscopen in de rest van Nederland. Dus dit verbaast ons wel."

Voorbeelden van filmzalen in pretparken zijn Fabula in de Efteling, CineMagic 5D in Drievliet en 7D Cinema in Sprookjesbos Valkenburg. Ook This is Holland in Amsterdam, de Hekspeditie in Sprookjeswonderland Enkhuizen en het Planetarium van dierentuin Artis komen in de buurt van een bioscoopbeleving.



Coronarisico

"Wanneer men in een attractiepark een filmtheater heeft, dan zou ik zeggen: ja, dat valt onder dezelfde regelgeving. Als wij ons moeten houden aan strenge maatregelen, dan gelden die ook voor andere sectoren en locaties. Gevoelsmatig is het coronarisico ook hetzelfde. Maar kennelijk denken de veiligheidsregio's daar anders over."



De bioscoopwereld heeft een hoop last van de invoering van het coronatoegangsbewijs, weet Nolthenius. "Wij houden ons netjes aan de maatregelen die de overheid heeft opgelegd, maar we zijn er niet blij mee. Een deel van de bevolking is niet gevaccineerd. Voor hen is vooraf naar een testlocatie gaan vaak een enorme drempel, zeker omdat zo'n testcentrum gemiddeld twintig minuten verderop ligt." De brancheorganisatie hoopt dat de check snel geschrapt kan worden.



Logische optie

Op het gebied van pretparkfilms zijn coronabewijzen momenteel alleen verplicht bij El Teatro in Attractiepark Slagharen. "Het is een grijs gebied, dus voor ons was het ook lang onduidelijk", zei directeur Dave Storm daar vorige maand over. Uiteindelijk leek het invoeren van de coronacheck volgens hem "de meest logische optie". 4D-film Arctic 1 in Wildlands Adventure Zoo Emmen is dicht sinds de uitbraak van het coronavirus.