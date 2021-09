Pairi Daiza

Dierentuin Pairi Daiza blijft dagelijks open tot begin januari 2022

De grootste dierentuin van de Benelux verlengt het seizoen. Het Belgische dierenpark Pairi Daiza gaat voortaan niet meer dicht tussen de herfst en de winter. Bezoekers kunnen er in het vervolg dagelijks terecht van half februari tot begin januari.



Daarmee is Pairi Daiza bijna het hele jaar geopend: de poorten gaan slechts vijf weken dicht in januari en februari. Ook volgend jaar loopt het seizoen van vlak voor Valentijnsdag tot vlak na Nieuwjaar 2023.

Tijdens de herfstvakantie en op verschillende dagen in de kerstvakantie is het park geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Op andere dagen sluit Pairi Daiza om 18.00 uur.



Beperkingen

In 2020 ging die vlieger niet op. Toen werd Pairi Daiza in november noodgedwongen gesloten vanwege de coronamaatregelen. Halverwege december moest het park ook stoppen met het aanbieden van overnachtingen. Op 13 februari werden de beperkingen opgeheven.