Kermis

Onrust op Utrechtse kermis houdt aan: politie bekogeld met stenen

Het blijft onrustig op de kermis in het Utrechtse Griftpark. Nadat afgelopen week al meermaals sprake was van ongeregeldheden, sloeg de vlam op vrijdagavond opnieuw in de pan. Daarbij keerden kermisgangers zich tegen politieagenten, waarbij de agenten bekogeld werden met stenen, fietsbellen en asbakken.



Er kwamen meerdere meldingen binnen van vechtpartijen rond de kermis. Ook werden er dienstwagens vernield, meldt de politie op social media. Belagers gooiden een steen door de ruit van een auto waar nog agenten in zaten. Verder werd er een band lek gestoken en een achterlicht vernield.

Vanwege de eerdere opstootjes werd bij de kermis al extra beveiliging en politie ingezet. Toch ging het vrijdag weer fout. Rond 21.00 uur sloeg de sfeer om, weet het AD. Er zijn uiteindelijk drie onruststokers aangehouden. Zij kregen een gebiedsverbod. De kermis duurt nog tot en met vandaag.



Burgemeester

"Wat er gisteravond op en rond de kermis is gebeurd, is onacceptabel", reageert de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. "Wat een leuk uitje met het gezin of vrienden moet zijn, werd verstoord door agressieve jongeren. Van onze agenten en toezichthouders blijf je af."