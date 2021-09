Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vraagt wel coronabewijs bij theatershow en bioscoop

Attractiepark Slagharen hanteert momenteel strengere coronaregels dan de andere pretparken in Nederland. Bezoekers van 13 jaar en ouder moeten namelijk ook een coronatoegangsbewijs laten zien bij de 4D-biscoop El Teatro en een kindershow in de Music Hall. Dat heeft het park besloten in overleg met de gemeente.



Concurrerende attractie- en dierenparken, zoals de Efteling, kiezen ervoor om niet naar de CoronaCheck-app te vragen bij bioscopen en theatershows. Zij zien die voorstellingen als losstaande attracties binnen een doorstroomlocatie, waardoor een coronabewijs niet verplicht zou zijn.

In Slagharen worden de regels dus anders geïnterpreteerd. Bezoekers kunnen in de Music Hall kijken naar een voorstelling met mascottes Randy en Rosie. In El Teatro is 4D-film Storks te zien. Het coronabewijs moet ook getoond worden bij de restaurants Big Jake Dinner House, Crazy Horse Saloon, Dunkin' en Cartwright's.



Grijs gebied

Hoe kan het dat in Slagharen andere coronamaatregelen gelden dan in andere pretparken en dierentuinen? "Het is een grijs gebied, dus voor ons was het ook lang onduidelijk", zegt directeur Dave Storm in gesprek met Looopings.



"Uiteindelijk hebben we vrij last minute besloten om de coronapas wel te hanteren bij de film en shows. Volgens de overheid is die verplicht bij voorstellingen. Dan is dit voor ons de meest logische optie."



Standpunt

Hoe kijkt Storm naar concurrerende parken waar bioscoopzalen en tribunes vol zitten zónder coronabewijzen? "Wij snappen hun standpunt ook. En de ene gemeente is de andere niet."