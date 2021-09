PortAventura World

Video: Oscar uit Sesamstraat krijgt eigen show in PortAventura

Oscar, het groene monster uit de bekende kinderserie Sesamstraat, heeft nu zijn eigen show in het Spaanse pretpark PortAventura Park. Tijdens het halloweenseizoen is de harige mopperkont de ster van de voorstelling Cuidemos el Planeta, te vinden in kindergebied S├ęsamo Aventura.



De educatieve theatershow heeft een groen tintje: het verhaal gaat over duurzaamheid en het klimaat. Kinderen leren hoe belangrijk het is om minder energie te gebruiken en om te recyclen, zodat ze verantwoord omgaan met het milieu.

Oscar verschijnt met zijn kenmerkende vuilnisbak om zijn lijf. In de show krijgt hij gezelschap van Sesamstraat-personages Elmo, Abby, Bert en Ernie. Eerder werd de grote gele vogel Big Bird al geïntroduceerd op het PortAventura-podium.



Uitstoot

PortAventura Park is onderdeel van PortAventura World in Salou, samen met een waterpark en een Ferrari-attractiepark. Het resort heeft duurzaamheid naar eigen zeggen hoog in het vaandel staan. Zo wordt de uitstoot van CO2 tegenwoordig volledig gecompenseerd. Ook bouwt men aan een groot zonnepanelenpark.