Efteling

Loempia uit de frituur is gezonde keuze, zegt de Efteling

De Efteling prijst een loempia uit de frituurpan aan als een gezonde optie. Bij snackrestaurant Frau Boltes Küche is vanaf deze week weer een vegetarische 'spring roll' verkrijgbaar, voor 1,95 euro. Volgens het attractiepark valt de loempia onder het dit jaar geïntroduceerde label De Betere Keuze.



Dat initiatief is bedoeld om gezondere opties bij de horecagelegenheden in het park inzichtelijk te maken. De loempia wordt geschaard onder de categorie 'Minder vet', waardoor sprake zou zijn van een gezond alternatief voor bijvoorbeeld frikandellen en kroketten.

De loempia werd in juni geïntroduceerd bij wijze van proef. Enkele dagen later was de snack alweer verdwenen. Toen was volgens een woordvoerder nog niet duidelijk of het hapje zou terugkeren. Nu lijkt de loempia een definitieve plek veroverd te hebben in het assortiment.