Walibi Holland

Feestjes tijdens Halloween in Walibi stoppen eerder om onrust te voorkomen

De muzikale feestjes bij de Halloween Fright Nights in Walibi Holland stoppen dit jaar één uur eerder dan voorheen. In het verleden konden bezoekers tot 23.00 uur uit hun dak gaan bij dj's. Dit jaar wordt de muziek al om 22.00 uur uitgezet.



Daarmee hoopt Walibi onrust te voorkomen, vertelt entertainmentmedewerker Scott Bravenboer in een livestream voor personeelsleden. Walibi heeft gemerkt dat er met name tijdens het laatste uur vaak opstootjes en andere ongeregeldheden ontstonden.

"De party's zijn niet meer tot 23.00 uur, maar tot 22.00 uur, zodat het bezoek geleidelijk wegloopt en de sfeer een stuk beter blijft", aldus Bravenboer. "Want dat laatste uur, weten we uit ervaring, dat is soms wat minder leuk. Dus halen we dat laatste uurtje eraf."



Firepit

Walibi zet op drie plekken dj's in tijdens de Halloween Fright Nights: op het hoofdpodium bij reuzenrad La Grande Roue, op W.A.B Plaza voor achtbaan Speed of Sound en in scare zone Firepit. Op W.A.B Plaza wordt een silent disco opgetuigd, waarbij de dj rondjes draait.