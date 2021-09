Kermis

Opstootjes en vechtpartijen verpesten kermissfeer in Utrecht

De beveiliging op de kermis in Utrecht is aangescherpt na ongeregeldheden. Rond het kermisterrein vonden deze week verschillende opstootjes en vechtpartijen plaats. Daarbij is ook met vuurwerk gegooid. Maandagavond moest de kermis zelfs eerder worden gesloten.



Ook op woensdagavond ging het fout. De gemeente en de politie bevestigen dat het afgelopen week meermaals onrustig was. Volgens hen ontstonden de problemen net buiten de kermis. "Deze ongeregeldheden hadden effect op de sfeer óp het kermisterrein."

De politie zegt opgetreden te hebben naar aanleiding van de onrust. "Er is goed contact met de organisatie van de kermis." Volgens het AD klagen bezoekers en omwonenden dat er tijdens de eerste kermisdagen te weinig toezicht was.



Griftpark

De kermis in het Utrechtse Griftpark, met als belangrijkste attracties Crazy Beach Party, New York Dancer, Pandora en Europe Flyer, duurt van 17 tot en met 26 september.