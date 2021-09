DierenPark Amersfoort

Nóg een dier ontsnapt uit DierenPark Amersfoort: ook hyena koos het hazenpad

Er is nóg een dier ontsnapt uit DierenPark Amersfoort. Naast twee chimpansees en twee wolven wist afgelopen jaar ook een hyena zijn verblijf te verlaten. Dat bevestigt een woordvoerder van de dierentuin na een onthulling van actualiteitenprogramma EenVandaag.



DierenPark Amersfoort kwam in november 2020 in het nieuws toen twee chimpansees ontsnapten. Zij moesten uiteindelijk doodgeschoten worden. Eind augustus 2021 bleek dat twee wolven ontsnapt waren, waarvan er één later is overleden. Nu komt daar het nieuws over de hyena bij.

Die ontsnapping vond eveneens plaats in november 2020, toen het dierenpark dicht was. Een jonge hyena wist een gat in het hek te bijten, vertelt de voorlichter. Daar is het dier uiteindelijk doorheen gekropen. "De hyena kwam terecht in een gedeelte achter de schermen, waar alleen verzorgers en medewerkers kunnen komen", luidt de uitleg.



Gevaarlijk

Al snel werd het ontsnapte dier opgemerkt door een verzorger. Volgens de woordvoerder zat de hyena binnen tien minuten weer in zijn verblijf. Van een gevaarlijke situatie zou geen sprake zijn geweest.



Drie ontsnappingen in negen maanden tijd: heeft DierenPark Amersfoort de situatie nog wel onder controle? "Deze gevallen staan op zichzelf", reageert de voorlichter. "Het sentiment is begrijpelijk, maar alle verblijven voldoen hier aan de wettelijke eisen. Toch kunnen dit soort dingen gebeuren, maar dan nemen we zo snel mogelijk maatregelen."